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Общество

В Гдовском районе устраняют утечку газа в посёлке Смуравьёво-2

Продолжаются работы по устранению причин утечки газа в посёлке Смуравьёво–2, сообщает газета «Гдовская заря».

Фото газеты «Гдовская заря»

К 4 часам утра была возобновлена подача газа практически во все дома, без него оставались четыре подъезда, но сейчас снова работает аварийная служба ООО «ГаС60».

Жители посёлка благодарят руководство района за оперативность принятия решений и их личное постоянное присутствие на объекте. Пока по техническим причинам остаётся невозможным до понедельника возобновить подачу газа в дом № 6. По распоряжению главы района Алексея Васильева, жителей всех девяти квартир этого дома обошли, чтобы убедиться в наличии у людей электрических плиток для приготовления пищи. Где их не было, оборудование было предоставлено.

«Люди с пониманием отнеслись к временным трудностям и благодарят как главу района Васильева и его заместителя Николаева, бригады специалистов ремонтных служб «Газпрома» и «ГаС60», так и Соколова Ю. И. и его друзей за то, что вовремя, почувствовав сильный запах газа, сообщили об утечке, что помогло избежать трагедии», — сообщается в газете.

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