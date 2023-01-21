Водитель ВАЗа госпитализирован в результате ДТП на трассе

19:44, 21 января 2023, ПАИ

21 января около 9:10 в Порховском районе на 154-м километре автодороги Новгород – Псков 47-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115, выезжая с прилегающей дороги, не уступил дорогу автомашине ВАЗ-2112, двигавшейся по главной дороге под управлением 29-летнего водителя, и совершил столкновение. Об этом сообщает ГИБДД по Псковской области.

В результате ДТП пострадал водитель ВАЗ-2115, он госпитализирован в медучреждение.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС.