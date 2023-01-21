Скрывшийся с места ДТП водитель в Печорском районе обнаружен

21:37, 21 января 2023, ПАИ

Сегодня около 3:00 ночи на Прибалтийском шоссе в Печорах неизвестный водитель сбил 19-летнюю девушку и скрылся с места ДТП. Девушка госпитализирована в тяжёлом состоянии в реанимационное отделение.

По горячим следам начался поиск автомобиля, совершившего аварию. Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции Печорского района виновник ДТП и его автомобиль были найдены.

Обстоятельства произошедшего выясняются.