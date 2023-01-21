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Общество

Скрывшийся с места ДТП водитель в Печорском районе обнаружен

Фото ПАИ

Сегодня около 3:00 ночи на Прибалтийском шоссе в Печорах неизвестный водитель сбил 19-летнюю девушку и скрылся с места ДТП. Девушка госпитализирована в тяжёлом состоянии в реанимационное отделение. 

По горячим следам начался поиск автомобиля, совершившего аварию. Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции Печорского района виновник ДТП и его автомобиль были найдены.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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