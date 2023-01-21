Школьники отправляют письма поддержки военным в зону СВО

22:50, 21 января 2023, ПАИ

Дновские школьники продолжают писать письма и открытки в поддержку наших военных, участвующих в специальной военной операции на Украине, сообщает газета «Дновец».

Ученики школы № 1 передали трогательные письма бывшему выпускнику школы, который получил ранение в ходе спецоперации и сейчас находится на лечении в госпитале. Мальчики и девочки пожелали ему скорейшего выздоровления и написали, что гордятся, что учатся в той же школе, которую когда-то окончил и он.

«В своём письме мне хочется сказать большое спасибо тебе и твоим товарищам, ведь только благодаря вам мы спокойно спим. Я очень рада тому, что есть сильные, смелые люди. Я уверена, вы все вернётесь с победой. Я очень горжусь вами!» — так написала одна из школьниц.

А некоторые даже сочинили небольшое стихотворение. А чтобы поднять солдату настроение, прикрепили к своим открыткам конфеты. «А это сладости, чтобы поднять тебе настроение!» — так написали дети.

«Надеемся, эти маленькие, но очень искренние тёплые приветы помогут нашему земляку поскорее выздороветь», — сообщает газета.