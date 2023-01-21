Проект реставрации собора Псково-Печерского монастыря находится на согласовании

23:51, 21 января 2023, ПАИ

В стадии согласования находится проект реставрации самого большого собора Псково-Печерского монастыря, посвящённого архистратигу Божию Михаилу, сообщает Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове».

Проектом, в частности, предусмотрена реставрация живописи в соборе. Росписи находятся плохом состоянии. Это вызвано не только временем их создания, но и отсутствием условий для их сохранности. Зафиксированы случаи отслоения штукатурного и красочного слоя.

Михайловский собор был сооружён в 1815–1827 годах по проекту итальянского архитектора Л. Руска в стиле классицизма. Собор построен в память избавления Пскова от нашествия Наполеона, произошедшего после совершения крестного хода с иконой Божией Матери «Умиление» вокруг Пскова. В ночь на следующий день (8 (20) октября 1812 года) русские войска под командованием генерал-фельдмаршала графа Петра Витгенштейна освободили Полоцк, тем самым избавив Псков от опасности.

Имена командиров и воинов корпуса Витгенштейна увековечены в храме. На их пожертвования строился собор.