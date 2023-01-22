«Смывать Святки» принято по народному календарю сегодня

09:01, 22 января 2023, ПАИ

«Смывать Святки» в Филлипов день принято по народному календарю 22 января, сообщает calend.ru. Православная церковь посвящает этот день святителю Филиппу Московскому.

Митрополит Филипп жил во времена Ивана Грозного и был известен как обличитель опричнины. Из-за этого он попал в опалу, был отправлен в ссылку, а позже — убит Малютой Скуратовым.

На Руси Филиппов день считался днем хозяйственных забот. За время праздников таких дел обычно накапливалось множество, и люди старались привести в порядок и свой дом, и себя. В этот день было принято затевать уборку, стирку, а также ходить в баню. Это называлось «смывать Святки».

В календаре событий отметили, что множество поговорок, которые относятся к этому дню, посвящались женщинам, на долю которых выпадали основные хлопоты: «Дом хозяйкой стоит»; «Добрая хозяйка дороже золота»; «Не та хороша хозяйка, что красно говорит, а та, которая вкусно щи варит».

Крестьяне в этот день подмечали: если на Филиппа ясно — значит, летом будет хороший урожай. Если скот, выпущенный во двор, стремился обратно в стойло, это предвещало холод и снег.