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Общество

В России внесут изменения в школьную программу по литературе

В школьную программу по литературе в этом году внесут изменения, сообщил журналистам первый замглавы фракции «Единой России» в Госдуме Дмитрий Вяткин.

«Наш профильный комитет по просвещению и культуре обсуждал этот вопрос с профильным ведомством, в первую очередь с Министерством культуры, и наши коллеги из исполнительной власти, в первую очередь министр просвещения Сергей Кравцов, сказали, что в этом году будут внесены необходимые изменения в школьную программу по литературе. Как минимум целый ряд произведений советских авторов — это «Молодая гвардия» Александра Фадеева, это произведения Юрия Бондарева, фронтовика, тот же «Горячий снег» — должны вернуться в школьную программу», — сказал Дмитрий Вяткин журналистам, передаёт РИА Новости.

По его словам, те произведения, которые «не выдержали испытание временем», не соответствуют действительности, должны быть из школьной программы исключены. 

«Здесь мы будем опираться на экспертное мнение специалистов в области педагогики и культуры, на мнение родительского и педагогического сообщества. Никто рубить с плеча не собирается», — отметил он.

21 января делегация рабочей группы прибыла в Ростов-на-Дону, где провела совещание, посетила военный госпиталь, встретилась со студентами ЮФУ, а также побывала в пункте временного размещения, где проживают беженцы с детьми. На встрече в вузе один из студентов поднял вопрос о наличии в школьной программе произведений Александра Солженицына, «который в своих произведениях занимается подменой фактов и оправданием бандеровцев». По словам Дмитрия Вяткина, анализ произведения «Архипелаг ГУЛАГ» показал, что многие факты были придуманы.

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