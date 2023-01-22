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Общество

Юрист объяснил, как проверить правильность начисления пенсии

Для того чтобы проверить, правильно ли вам начисляют пенсию, необходимо регулярно контролировать состояние индивидуального лицевого счёта. Это документ, который содержит все сведения о трудовом стаже, пенсионных накоплениях и баллах, рассказал член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Запросить справку о состоянии ИЛС, по его словам, можно в любой момент и совершенно бесплатно. Самый простой вариант — заказать справку на портале госуслуг или на сайте Социального фонда России, передаёт агентство «Прайм».

Также выписку можно получить, обратившись в любое отделение МФЦ и Социального фонда лично или отправив заказное письмо в фонд через «Почту России».

«После того как справка-выписка будет у вас на руках, нужно проверить ряд ключевых параметров. В первую очередь, корректно ли указан вариант формирования будущей пенсии: только страховая или страховая и накопительная одновременно. Необходимо проверить, правильно ли учтён стаж, сравнив с данными в трудовой книжке. Количество пенсионных баллов, исходя из стажа, можно рассчитать по формуле, которую можно легко найти в Интернете. Также сравните уровень заработка, указанный в справке за разные периоды, с тем, что начислял вам работодатель», — объясняет эксперт.

Если была обнаружена ошибка, то необходимо написать заявление о внесении уточнений в ИЛС и отправить его в Социальный фонд России: принести лично в отделение, загрузив на сайт фонда или отправив «Почтой России». 

«Проверка должна быть проведена в течение десяти рабочих дней после получения заявления. Этот срок может быть увеличен, если специалистам фонда понадобится запросить уточняющие документы. В спорных случаях рассмотрение заявления может быть приостановлено на срок до трёх месяцев», — говорится в сообщении. 

«Если в исправлении ошибок отказано, при этом вы уверены в своей правоте, то необходимо обжаловать решение через портал госуслуг или на сайте фонда», — отметил Вадим Виноградов.

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