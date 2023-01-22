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Общество

Турнир по баскетболу среди девочек провели в Великих Луках

Открытый турнир по баскетболу среди девочек, посвященный 80-ой годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, провели в универсальном спортивно комплексе ВЛГАФК Великих Лук 21 января. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава администрации Великих Лук Андрей Беляев. 

Фото: Telegram-канал Андрея Беляева

В финальной части соревнований приняло участие три команды. 

Первое место заняла команда ДЮСШ-3 2013 года рождения. Второе место — ДЮСШ-3 2014 года рождения, а закрепили тройку «бронзой» команда баскетбольного клуба «Регион 60».

Андрей Беляев поблагодарил спортсменок за красивую игру и пожелал им успехов на большой арене.

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