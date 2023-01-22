Турнир по баскетболу среди девочек провели в Великих Луках

10:57, 22 января 2023, ПАИ

Открытый турнир по баскетболу среди девочек, посвященный 80-ой годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, провели в универсальном спортивно комплексе ВЛГАФК Великих Лук 21 января. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава администрации Великих Лук Андрей Беляев.

В финальной части соревнований приняло участие три команды.

Первое место заняла команда ДЮСШ-3 2013 года рождения. Второе место — ДЮСШ-3 2014 года рождения, а закрепили тройку «бронзой» команда баскетбольного клуба «Регион 60».

Андрей Беляев поблагодарил спортсменок за красивую игру и пожелал им успехов на большой арене.