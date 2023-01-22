До -8 градусов прогнозируют псковичам 23 января

12:06, 22 января 2023, ПАИ

До -8 градусов прогнозируется на территории Псковской области 23 января, сообщает Псковский гидрометцентр.

На территории области ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдёт небольшой снег, а на дорогах может быть гололедица.

Ветер южного направления со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Температура по области ночью от -8 до -3 градусов, днём — от -5 до 0 градусов.

Атмосферное давление будет высоким.