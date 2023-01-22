Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир 23 января

13:35, 22 января 2023, ПАИ

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир в понедельник, 23 января в 11:30.

День студента отметим на грядущей неделе 25 января. Какие традиции празднования сохранились, как будут отмечать День студента в ПсковГУ, какие развлекательные мероприятия запланированы и отмечают ли этот праздник педагоги, расскажет проректор по учебной работе ПсковГУ Алла Серебрякова.

Как начался новый год для работников ЗАГСа: сколько пар уже узаконили отношения в первом месяце года, много ли желающих сыграть свадьбы в красивые даты, какими будут свадебные тренды 2023 года ведущие Надежда Назаренко и Александр Макашрин поговорят с председателем комитета юстиции Псковской области Сергеем Шерстобитовым.

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