Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир 23 января

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир в понедельник, 23 января в 11:30. 

День студента отметим на грядущей неделе 25 января. Какие традиции празднования сохранились, как будут отмечать День студента в ПсковГУ, какие развлекательные мероприятия запланированы и отмечают ли этот праздник педагоги, расскажет проректор по учебной работе ПсковГУ Алла Серебрякова.

Как начался новый год для работников ЗАГСа: сколько пар уже узаконили отношения в первом месяце года, много ли желающих сыграть свадьбы в красивые даты, какими будут свадебные тренды 2023 года ведущие Надежда Назаренко и Александр Макашрин поговорят с председателем комитета юстиции Псковской области Сергеем Шерстобитовым. 

Смотрите новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» на портале ПАИ, в эфире телеканала «Первый Псковский» и на наших страницах ВКонтакте.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













22 января 2023

Великолукские самбисты стали призёрами на турнире в Смоленске
22 января 2023

Жизнь как балет
22 января 2023

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир 23 января
22 января 2023

Портреты псковских деятелей науки и культуры представит музей «Михайловское»
22 января 2023

ВИДЕО Очередной фейк о машине скорой помощи опровергли в облздраве
22 января 2023

До -8 градусов прогнозируют псковичам 23 января
22 января 2023

Борис Елкин исполнил новогодние мечты детей из соцучреждений

22 января 2023

Около 60 тысяч обращений псковичей обработали в службе «122» за прошлый год

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...