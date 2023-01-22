Жизнь как балет

14:09, 22 января 2023, ПАИ

21 и 22 января на сцене Псковского театра - самые эффектные и запоминающиеся балеты: «Щелкучнчик», «Жизель» и гала-концерт «Шедевры балетной классики».

У псковского зрителя появляется возможность познакомиться с классикой балета, понаблюдать за мастерством солистов Мариинского и Михайловского театров и услышать потрясающую классическую музыку. Целый праздник красоты и вдохновения. Нам удалось поговорить с мастерами своего дела танцором Мариинки Вячеславом Гнедчиком и балериной Михайловского театра Еленой Коцюбира.

- Трудно ли быть солистом Мариинского театра?

Вячеслав Гнедчик : Нет несложно, но очень ответственно.

- Какая у Вас самая любимая партия в балете?

Вячеслав *Смеется*: Как интересно! Партий любимых в балете очень много, потому что все отличаются друг от друга. У каждой есть свои особенности, у каждой партии, конечно же, есть своя музыка. Что могу сказать, партия принца из балета «Спящая красавица» безумно красивая, интересная, наполненная, одухотворенная и да, можно сказать, что это одна из моих любимейших партий в балете.

(Вячеслав убегает репетировать, ведь все происходит во время контрольных прогонов)

- Елена, есть ли у вас любимые спектакли? И почему?

Елена Коцюбира: Я обожаю несколько спектаклей. Один из них - это «Жизель», который я буду впервые исполнять именно во Пскове. Это один из моих первых спектаклей, он был самым серьезным на тот момент. С ним связан большой контроль от руководства и мое становление. С тех пор, этот спектакль для меня очень утонченный, и мне кажется, он хорошо идет не только мне, но и преподавателям. Следующий спектакль – «Баядерка». Это красивейший, глобальный спектакль на восточную тему, там очень много красок, разных композиторов, ярких моментов и, конечно, драматическая история, как и в «Жизели». И еще я люблю «Кармен» - спектакль, который я станцевала совсем недавно. Он мало где показывается. В Москве и в Санкт-Петербурге он идет только в Мариинском театре, и то очень редко, поэтому мне посчастливилось станцевать полный спектакль на гастролях в городе Чебоксары.

- А если говорить именно о партиях в балете?

Елена: Да, как раз эти три партии друг другу ни капельки не уступают, если Жизель лиричная на линиях, очень нежная, романтическая, то в «Кармен» партия очень жгучая, яркая и темпераментная, но в то же время порядочность должна быть на сцене. А «Баядерка» - это совершенно другое, это ни «Кармен» и ни «Жизель», это что-то совсем особенное, с восточным оттенком, где делать все нужно эластично, пластично и мягко.

- Несложно вам сочетать в себе так много разных героев?

Елена: На самом деле мне кажется, по внутреннему состоянию мне это удается сделать, потому что внешне я смотрюсь как лирическая героиня, но потом, когда я танцую какие-то партии, например, даже черного лебедя в «Лебедином озере», тогда мне уже говорят: «Ой, тебе идет черное! У тебя черный лебедь лучше, чем белый». Короче говоря, каким-то таким образом у меня складывается пока что достаточно универсальная карьера.

- А как вы попали в балет?

Елена: Мы сходили в театр, и мне очень понравилось. «Лебединое озеро» - был моим первым просмотренным спектаклем, который я увидела в Пермском хореографическом училище. Это считается очень хорошим местом обучения. У нас в России четыре таких школы, Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и Пермь. Потому что во время войны Санкт-Петербург был эвакуирован, и балетные школы были перенесены в Пермь. И уже там занимались, работали, трудились. Да и на самом деле, когда я появилась на свет, акушерка маме сразу сказала, что у нее родилась балерина. А когда возраст уже подходил, меня отдали в художественную гимнастику, там мне сказали, что девочка обязательно должна поступить в хореографическое училище, ну так и получилось, так я оказалась в мире балета.

Специализированная школа очень много мне дала. У нас хорошая закалка. Учеба с 10 лет, ЕГЭ сдавать не надо, все проходит как полное обучение. Конечно, тем, кто успевал на специальностях было немного легче учиться, потому что нам ставили пятерки и прощали некоторые мелочи, ведь мы были лидерами в классике, а это было главное для школы. В 17-18 лет уже выпускаемся полноценными артистами. Отбираемся в театры, либо же нас забирают сразу с экзамена. И начинается взрослая жизнь, мы уже работаем получаем деньги, катаемся на гастроли, работаем, танцуем, стремимся и растем. И в театре в первую очередь набирается опыт. Так как большую часть моей жизни это все происходило и происходит в Санкт-Петербурге, то я считаю, что во мне, безусловно, Петербургская школа балета.

- Есть ли у вас балетный кумир, который вдохновляет и мотивирует?

Елена: Конечно есть, я восхищаюсь Екатериной Максимовой. Она прекрасная балерина, для меня - идеал тех времен. Сейчас тоже есть балерины, которых я уважаю и иногда даже беру что-то от них. Например, Захарова Светлана, Лопаткина, Терешкина – профессионалы своего дела, которые заслуживают огромного уважения не только у зрителей, но и у коллег.

- Миф или не миф о конкуренции в театре, она действительная настолько жестока, как это порой описывается в фильмах и статьях?

Елена: Ну нет, жестокости нет ни в одном театре, это на самом деле все утрируют. Конечно, конкуренция есть, и это очень хорошо. Я считаю, что она должна быть. При ее отсутствии нет роста, и ты не понимаешь, как дальше быть, а когда есть человек, который рядом стоит с тобой, и он допустим лучше тебя, ты стремишься, ты растешь и это очень важно. Но мы все друг друга уважаем, у нас человеческие отношения, и у многих балерин разные амплуа, то есть не все мы универсальные. У каждого есть свои качества, и мы, как коллеги, это понимаем.

- Были ли моменты, когда хотелось все бросить и пойти в обычную школу?

Елена: Да, конечно были. Учиться действительно порой тяжело, но потом это помогает. Ты осознаешь, что у тебя в 18 лет есть профессия, и ты уже можешь зарабатывать деньги. Ты свободен и не зависишь ни от кого, и даже порой помогаешь своим родителям и близким, поэтому несмотря на все трудности, оно того стоит…

Беседовала с артистами Дарья Сергеева.