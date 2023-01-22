В Великолукском районе разыскивают живущего на болоте инвалида

16:45, 22 января 2023, ПАИ

Живущего на болоте инвалида разыскивают в деревне Тарасы Великолукского района. Об этом сообщается в группе «Поисковый отряд «След» Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

«Мужчина с 11 числа добровольно живёт в болоте, выходит на связь. Инвалид», — говорится в сообщении.

Спасатели продолжают его поиски с помощью техники и квадрокоптера. Отмечается, что мужчина «не вполне психически здоров» и не способен «оценить все риски».