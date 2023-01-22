Турнир по баскетболу в честь годовщины освобождения района прошёл в Великих Луках

18:09, 22 января 2023, ПАИ

В Великих Луках прошёл турнир по баскетболу, посвящённый годовщине освобождения города, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

21 января в СОК «Стрелец» состоялся открытый турнир по баскетболу среди девочек, посвящённый 80-й годовщине освобождения города Великие Луки от немецко-фашистских захватчиках. В финале на площадке встретились три команды: «Экспресс 2009», «Экспресс 2010» и «Экспресс 2011».

Главным судьёй соревнований стала Татьяна Облецова.

«На открытии мы обозначили ребятам, что за турнир будет проходить и чему он посвящён, немного пообщались на эту тему, узнали, о каких памятных событиях тех времен им что-либо известно. Проведение турнира в основном направлено на популяризацию спорта среди детей. Стоит отметить, что соревнования, которые проходят в такие даты, дают возможность напомнить детям о событиях, которые происходили, и уважительно относиться к истории», — рассказала Татьяна Облецова.

По результатам нескольких игр первое место заняла команда «Экспресс 2009», второе — «Экспресс 2010». Тройку лидеров замкнула «Экспресс 2011». Все спортсмены были награждены почётными грамотами, кубками и медалями.