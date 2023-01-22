Жительница Печор выиграла первенство региона в настольном теннисе

18:57, 22 января 2023, ПАИ

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21 января в Пскове боролись за победу в настольном теннисе лучшие игроки области, сообщает газета «Печорская правда».

Это были главные соревнования сезона — чемпионат Псковской области. Лучшего выявляли в трёх возрастных категориях. Печорский район на спортивном форуме был представлен ребятами из спортклуба «Дружина Довмонта», который курирует отец Димитрий.

Несмотря на волнение, присущее любому спортсмену на важнейших турнирах, печеряне заслужили за свои результаты всяческих похвал.

У девушек 2006–2007 годов рождения до решающего матча добрались две Анастасии — Зыкова и Ильина. Обе девушки не только смогли навязать борьбу соперницам, но и попали в число призёров. Анастасия Зыкова остановилась в шаге от финала, заняв третье место. Анастасия Ильина боролась за первое место в решающем матче. По ту сторону сетки юной теннисистке противостояла чемпионка региона среди взрослых — псковичка Анастасия Беляева. Жительница Печор выиграла матч и стала чемпионкой Псковской области. Владислав Ильин и Анастасия Агеева стали победителями в своих возрастных группах. Отметим, что Владислав уже в течение двух лет не оставляет ни единого шанса своим соперникам, полностью доминируя на всех турнирах в своей категории.

Не попали в число призёров, но усердно боролись за победу, выиграв по несколько матчей, Артур Пииримяги, Антон Дмитриев, Андрей Зыков и Егор Будуштяну.

С дебютом на большом турнире можно поздравить Анну Жукову, Ксению Лунёву, Николая Бянкина и Георгия Михайлова.

Итоги чемпионата Псковской области можно смело признать успешными для юных спортсменов. В их медальной копилке три золота, а также по одному серебру и бронзе.