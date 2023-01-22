Презентация посвящённой русской армии выставки прошла в Пскове

19:22, 22 января 2023, ПАИ

Презентация выставки «Чести своей никому не отдам», приуроченной к 210-летию победы русской армии в Отечественной войне 1812 года, состоялась в Псковском музее-заповеднике, сообщает газета «Псковская провинция».

Главной темой экспозиции стал вклад Псковской земли в дело победы в этой войне.

На презентации присутствовали генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова, первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко, председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов, директор Государственного архива Псковской области Наталья Исакова, а также друзья, партнёры и сотрудники музея-заповедника, которые участвовали в создании выставки.

На выставке, которая открылась во Дворе Постникова, можно увидеть предметы из фондов Псковского музея-заповедника, среди которых, помимо образцов холодного и огнестрельного оружия того периода, представлен ряд интереснейших вещей, принадлежавших героям Отечественной войны. Некоторые экспонаты представлены впервые.

От имени депутатов Псковской городской Думы сотрудников музея поздравил с открытием новой выставки председатель ПГД Александр Гончаренко. «Мы заслуженно гордимся вкладом Псковской земли в победу в этой войне. Предметы и артефакты, которые сегодня представлены на этой выставке, подтверждают наши заслуги», — подчеркнул он и поблагодарил сотрудников музея-заповедника за плодотворный труд, энтузиазм и преданность любимому делу.

Планируется, что выставка «Чести своей никому не отдам» дополнит цикл героико-патриотических программ «Потягнем за Отечество», который реализуется в Псковском музее-заповеднике. Главная цель этого проекта — реальное отображение истории через интерактивные программы для школьников и их семей, а также поддержание духа патриотизма и памяти о подвигах народа России на рубежах разных веков.