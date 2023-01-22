Концерт классической музыки состоялся в Печорах

20:09, 22 января 2023, ПАИ

Аншлаг наблюдали на концерте классической музыки в Музее истории города Печоры, сообщает газета «Печорская правда».

В выставочный зал из других залов печорского музея вносили дополнительные банкетки и стулья, сообщает поклонник классики Сергей Маркелов, побывавший на концерте.

Концерт давали студенты училища имени Римского-Корсакова из Петербурга. Их было четверо: София Мальцева и Варвара Орлеанская (фортепьяно), Аглая Потапова (флейта), Мария Бадмаева (виолончель). Программа состояла из шестнадцати пьес современных композиторов и композиторов прошлого. После исполнения каждой — шумные аплодисменты. Не раз звучало «браво»: печеряне всё больше проникались атмосферой концерта.

«Они буквально погружались в звуки, менялся их внутренний настрой, что легко было заметить по изменившимся выражениям лиц. Это после музыкального удара тяжёлого рока в головах людей бывает пусто. Иногда звенит в ушах. Тут же наоборот. Что-то поворачивалось в душе к хорошему», — сообщает Сергей Маркелов.