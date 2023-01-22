Танцоры из Новоржева завоевали призовые места на областных соревнованиях

20:50, 22 января 2023, ПАИ

Первенство Псковской области по спортивным бальным танцам состоялось в Пскове, сообщает группа «Клуб бального танца «Ритм» город Новоржев».

В конкурсе приняли участники младшей группы и юниоры из новоржевского клуба «Ритм». Вероника Синельникова и Степан Гаврилов, Софья Никандрова и Артём Денисов участвовали в двух номинациях и завоевали в двух танцах первое место. В трёх танцах спортсмены заняли второе место. Также на Кубке польки Артём и Софья заняли третье место, Степан и Вероника — четвёртое призовое место.

Среди юниоров все пары выступали в номинациях по четыре и пять танцев, исполнив программу на высоком уровне.

Кубок «Ча-ча-ча» завоевали Алексей Пашков и Анастасия Михеенко, третье место — Ярослав Утин и Юлия Гринченкова, четвёртое призовое место заняли Александр Ламехов и Диана Трошец.