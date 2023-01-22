Форум работающей молодёжи состоится в Псковской области в марте

21:27, 22 января 2023, ПАИ

Форум работающей молодёжи запланирован на 17–19 марта 2023 года. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского облсвопрофа, проведение предстоящего мероприятия обсудили и. о. руководителя управления общественных проектов и молодёжной политики правительства Псковской области Кристина Лунёва и председатель регионального профобъединения Игорь Иванов.

В этом году в форуме примет участие не только работающая молодёжь, но и студенты, которые привлекаются к работе в летний период.

Как отметил Игорь Иванов, к формированию программы форума планируют подключить комитет по труду и занятости Псковской области, Союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленную палату, ПсковГУ и облпотребсоюз.

«Уверен, по итогам мероприятия нам удастся «зарядить» ребят на развитие, — сказал председатель облсовпрофа. — У участников должно сложиться понимание, что работающий человек нужен региону. Наша задача — работать, развиваться, идти вперёд ради будущего».

Следующие встречи, в ходе которых будут определены основные позиции данного мероприятия, запланированы на конец января и начало марта 2023 года.