Всемирный День пирога отмечают 23 января

07:04, 23 января 2023, ПАИ

Всемирный день пирога отмечают 23 января, сообщает сайт calend.ru.

Праздник, несмотря на свой международный статус (ведь пироги пекут и любят везде), носит неофициальный характер. Ряд открытых источников, указывая на место появления праздника, ссылается на решение американской организации, ставящей своей целью сохранение традиций приготовления национального пирога во всех его разновидностях. Название этой организации созвучно её целям и сущности: Американский Совет по пирогам или Совет по американскому пирогу. Так или иначе, но именно из США пришла дата 23 января, ставшая символом чествования этого невероятно популярного во всём мире кулинарного блюда.

Американский Совет по пирогам уже на протяжении 30 с лишним лет спонсирует проведение Национального дня пирога, а также проводит в США Национальный чемпионат по пирогам, в котором принимают участие пекари разного уровня: от любителей до профессионалов.

Не стоит думать, что пирог – это национальное блюдо конкретного народа. Таковым оно является благодаря разнообразию рецептов приготовления теста и начинки, а также способам выпекания. В культуре очень многих народов можно найти уникальные и неповторимые по вкусовым свойствам рецепты пирогов. Всему миру известны такие понятия, как русские пироги, осетинские пироги, французские киш и тарт, немецкий сливовый пирог, арабский мартабак и т. д. На Руси пироги испокон веков считались символом гостеприимства, выпекание пирогов для женщины нередко становилось одним из испытаний перед замужеством, демонстрируя жениху и его родне домовитость будущей хозяйки.