Рестораны McDonald's в Казахстане продолжат работу без бренда

07:23, 23 января 2023, ПАИ

Рестораны, ранее работавшие в Казахстане под брендом McDonald's, в понедельник возобновляют работу без бренда, передает корреспондент РИА Новости.

Пресс-служба McDonald's в Казахстане 5 января сообщила, что рестораны быстрого обслуживания под управлением казахстанского ТОО Food Solutions KZ перестают работать под брендом McDonald's. Указывалось, что о возобновлении деятельности и сроках открытия новых ресторанов быстрого обслуживания под новым названием будет объявлено в ближайшее время. Глава ТОО Food Solutions KZ Асет Машанов 10 января сказал журналистам, что основная задача компании — возобновить работу, возможно, без бренда, а в дальнейшем — под новым локальным брендом.

Как передает корреспондент РИА Новости из Алма-Аты, на крыше одного из ресторанов, где ранее был размещен логотип McDonald's, в настоящее время установлены вывески «Мы открыты» на казахском и русском языках. На дверях ресторана висит объявление, что заведение откроется в 10.00 (7.00 мск).

Судя по информационным табло, ресторан предложит своим посетителям такие блюда, как «Биф тейсти», «Чикен тейсти», «Гранд чизбургер», «Фиш бургер» и другие.

McDonald's в Казахстане (ТОО Food Solutions KZ) приостановил работу еще в середине ноября из-за ограничений в местных поставках. Франчайзи McDonald's в Казахстане является крупный бизнесмен Кайрат Боранбаев, занимавший с состоянием 590 миллионов долларов 14-ю позицию в рейтинге богатейших бизнесменов страны по версии журнала «Forbes Казахстан» в 2021 году.

McDonald's в марте 2022 года приостановила свою деятельность в России, а позже компания решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, который теперь управляет ресторанами под новым брендом «Вкусно — и точка».