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Общество

Большинство псковичей спешат после работы к семье - опрос

60% псковичей отправятся домой к семье, если руководство отпустит их с работы на 2 - 3 часа раньше, сообщает SuperJob, который провел опрос на эту тему.

9% респондентов займутся спортом. 7% — отправятся прогуляться. Еще 5% респондентов останутся решать рабочие дела. А 3% — побегут решать личные проблемы.

Если руководство решит отпустить сотрудников раньше, то 4% отправятся по магазинам, 3% — в кафе или бар. По 1% горожан пойдет в кино, займется чтением или поспешит на вторую работу.

Среди прочих вариантов времяпрепровождения назывались храм, рыбалка, встречи с друзьями, ремонт авто и учеба. 2% даже гипотетически не хотят рассуждать о том, где они могли бы оказаться: их руководство настолько строгое, что невозможно даже представить, что их работа завершится ранее установленного времени.

Среди женщин больше тех, кто поспешит домой или на прогулку. Среди мужчин — тех, кто пойдет на тренировку, займется личными делами или останется на работе.

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