Снег и гололедица прогнозируются 23 января в Псковской области

08:54, 23 января 2023, ПАИ

Облачная погода с прояснениями и местами гололедица прогнозируются в Псковской области сегодня, 23 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском гидрометцентре.

Ночью ожидается небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах местами образуется гололедица.

Будет дуть северный ветер, от слабого до умеренного. Температура ночью составит от -5 до -7 градусов, днем - от -1 до -3 градусов.