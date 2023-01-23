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Общество

Снег и гололедица прогнозируются 23 января в Псковской области

Облачная погода с прояснениями и местами гололедица прогнозируются в Псковской области сегодня, 23 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском гидрометцентре.

Ночью ожидается небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах местами образуется гололедица.

Будет дуть северный ветер, от слабого до умеренного. Температура ночью составит от -5 до -7 градусов, днем - от -1 до -3 градусов.

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