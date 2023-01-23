На Северо-Западе России ожидается ненастная погода
Ненастная погода ожидается на Северо-Западе России на этой неделе. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».
«Над Северо-Западом будут смещаться облачные поля атлантического циклона, так что на территории округа будет преобладать ненастная погода», - пояснили синоптики.
Температурный режим окажется теплее климата – днём прогнозируется от −1 до −6 градусов, на юге - от −2 до +3 градусов. Темипература будет на 2–3 градуса прохладнее только в начале недели.
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