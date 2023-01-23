Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Рост цен на арендное жилье спрогнозировали в России

За последний месяц в России снизился объем предложения арендного жилья — в крупных городах в среднем на 8-10%. Заметнее всего показатель уменьшился в Москве и Санкт-Петербурге — на 15-20%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на ведущего аналитика федеральной компании «Этажи» Александра Иванова.

По данным госкомпании «Дом.РФ», в декабре прошлого года число объявлений о сдаче квартир в аренду в стране сократилось на 10% после двух месяцев роста (+29% в октябре и +6% в ноябре). Количество новых объявлений об аренде снизилось на 18%. В результате цены на съемные квартиры начали стабилизироваться после заметного снижения.

Так, по информации «Дом.РФ», в средних и небольших городах стоимость аренды за месяц поднялась примерно на 6%, в миллионниках — на 1%. К весне же, по прогнозу Александра Иванова, ставки в крупных городах могут подняться на 10–15%.

Рынок аренды быстро восстанавливается, сказала генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова. Например, в Москве нет дефицита арендаторов и сейчас идет обновление персонала во многих организациях — на хорошие зарплаты приезжают новые специалисты. Поэтому спрос на съемное жилье есть и нас ждет рост ставок, считает эксперт.

«На фоне введения Казахстаном нового порядка пребывания безвизовых мигрантов, согласно которому с 27 января россиянам разрешено находиться в стране не более 90 дней в течение 180-дневного периода, ситуация на рынке жилой аренды в крупных городах РФ может резко измениться весной», — согласен Александр Иванов.

Сейчас в Казахстане проживает около 150 тыс. россиян, при этом разрешение на временное проживание оформили только около 25%, привел он данные. Если россияне, не получившие разрешения на временное проживание, решат вернуться обратно, можно ожидать резкого увеличения спроса на аренду жилья и восстановления цен, поэтому в среднем они и могут подняться на 10-15%, предположил специалист. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













23 января 2023

Мастер-классы и кулинарные баттлы проведут в ПсковГУ в День студента
23 января 2023

Рост цен на арендное жилье спрогнозировали в России
23 января 2023

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» вышел в эфир
23 января 2023

В Великих Луках демонтируют главную новогоднюю ель
23 января 2023

Представитель ГК «Титан» рассказала, как СМИ помогают поддерживать контакт с псковичами
23 января 2023

Аркадий Мурылёв оценил востребованность псковских СМИ у предпринимателей

23 января 2023

Названы самые цитируемые СМИ Псковской области по итогам недели
23 января 2023

Что происходит с рынком автозапчастей, обсудят на «Серебряном дожде»


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...