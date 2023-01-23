Рост цен на арендное жилье спрогнозировали в России

11:49, 23 января 2023, ПАИ

За последний месяц в России снизился объем предложения арендного жилья — в крупных городах в среднем на 8-10%. Заметнее всего показатель уменьшился в Москве и Санкт-Петербурге — на 15-20%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на ведущего аналитика федеральной компании «Этажи» Александра Иванова.

По данным госкомпании «Дом.РФ», в декабре прошлого года число объявлений о сдаче квартир в аренду в стране сократилось на 10% после двух месяцев роста (+29% в октябре и +6% в ноябре). Количество новых объявлений об аренде снизилось на 18%. В результате цены на съемные квартиры начали стабилизироваться после заметного снижения.

Так, по информации «Дом.РФ», в средних и небольших городах стоимость аренды за месяц поднялась примерно на 6%, в миллионниках — на 1%. К весне же, по прогнозу Александра Иванова, ставки в крупных городах могут подняться на 10–15%.

Рынок аренды быстро восстанавливается, сказала генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова. Например, в Москве нет дефицита арендаторов и сейчас идет обновление персонала во многих организациях — на хорошие зарплаты приезжают новые специалисты. Поэтому спрос на съемное жилье есть и нас ждет рост ставок, считает эксперт.

«На фоне введения Казахстаном нового порядка пребывания безвизовых мигрантов, согласно которому с 27 января россиянам разрешено находиться в стране не более 90 дней в течение 180-дневного периода, ситуация на рынке жилой аренды в крупных городах РФ может резко измениться весной», — согласен Александр Иванов.

Сейчас в Казахстане проживает около 150 тыс. россиян, при этом разрешение на временное проживание оформили только около 25%, привел он данные. Если россияне, не получившие разрешения на временное проживание, решат вернуться обратно, можно ожидать резкого увеличения спроса на аренду жилья и восстановления цен, поэтому в среднем они и могут подняться на 10-15%, предположил специалист.