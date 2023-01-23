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Общество

Полмиллиона рублей заплатила псковская фирма за просроченные штрафы

Организация оплатила полмиллиона исполнительского сбора за несвоевременную оплату штрафов ГИБДД. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в УФССП России по Псковской области.

За несвоевременную оплату задолженности судебные приставы вынесли исполнительский сбор, сумма которого в 15 раз превышает сумму долга. В ОСП Опочецкого и Красногородского районов находилось производство о задолженности по штрафам ГИБДД. Юридическая организация, занимающаяся грузовыми перевозками, не оплатила с апреля 2022 года более 50 штрафов, в результате были возбуждены исполнительные производства.

Руководство компании не спешило оплачивать задолженность по штрафам на сумму 34 тысячи рублей. За несвоевременную оплату задолженности судебный пристав вынес исполнительский сбор по всем штрафам на общую сумму более 500 тысяч рублей. Как уточнили в ведомстве, за неуплату задолженности юридическим лицам выносится постановление об исполнительском сборе в размере 10 тысяч рублей.

Для избежания иных мер принудительного исполнения руководитель оплатил всю задолженность, включая исполнительский сбор.

Судебные приставы напоминают гражданам и юридическим лицам о необходимости своевременной оплаты долга. Срок добровольной оплаты — 5 дней с момента возбуждения исполнительного производства.

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