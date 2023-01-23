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Великолучанин стал призёром областного первенства по настольному теннису

Пингпонгист из Великих Лук Лев Бугаев стал призёром на первенстве Псковской области среди юношей и девушек. Соревнования состоялись 21 января. Об этом сообщается в группе «Настольный теннис города Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте». 

Фото здесь и далее: группа «Настольный теннис г. Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте»

В турнире по настольному тенису приняли участие 76 спортсменов, которые распределились по трём возрастным категориям. 

Великие Луки представляли Михаил и Лев Бугаевы, они выступали в младшей возрастной группе. «Для юных теннисистов Великих Лук это был первый опыт на региональном уровне, и уже есть успехи», — говорится в сообщении. 

Лев завеовал бронзу, а Михаил занял четвертое место. «Достойный результат, учитывая, что соперники были старше (Михаилу еще только 9 лет)», — отмечается в группе.

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