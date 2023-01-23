Что происходит с рынком автозапчастей, обсудят на «Серебряном дожде»
Очередной выпуск программы «Бизнес-ланч» (ФМ 88.3) выйдет сегодня, 16 января, в эфире радиостанции «Серебряный дождь». На этот раз в гостях у ведущих Алексея Семенова и Сергея Пакреева - руководитель собственной сети автосервисов Александр Никитин.
Что происходит с рынком автозапчастей и получится ли избежать их дефицита? Нужно ли временно отменять ОСАГО и к чему это приведет? В чем разница между автолюбителями в Пскове и Новгороде? Как сейчас выживают автосервисы и за счет чего в кризис удается масштабировать бизнес?
Об этом и не только – в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» сегодня в 14:00.
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