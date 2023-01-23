Светлана Мельникова: Медиапространство региона вызывает чувство глубокого уважения

10:28, 23 января 2023, ПАИ

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Медиапространство Псковской области вызывает чувство глубокого уважения, подчеркнула гендиректор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова в комментарии для программы «Тема» на «Первом Псковском».

«Так случилось, что мое первое общение с псковскими журналистами было очень неформальным - в кафе «Каверин». Там я разговаривала с журналистами Псковского агентства информации. Со стороны корреспондентов всегда чувствуется заинтересованность в нашей работе», - заметила Светлана Мельникова.

По ее словам, благодаря диалогу, который сложился у Псковского музея-заповедника и с ПАИ, и с другими СМИ региона, музей не выходит из десятки медиарейтинга по России. При этом в стране насчитывается более 90 федеральных музеев.

«Псковскому музею очень повезло, что в Псковской области такая медиасреда. Желаю псковским журналистам держать эту высокую планку», - заключила Светлана Мельникова.