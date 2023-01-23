Псковские лыжники стали победителями соревнований в Тверской области

10:51, 23 января 2023, ПАИ

Юные лыжники из Псковской области стали призёрами соревнований, посвящённых освобождению Западной Двины и Западнодвинского района от немецко-фашистских захватчиков. Гонки были организованы в Тверской области, сообщается в группе областной федерации лыжных гонок в соцсети «ВКонтакте».

Так, по результатам соревнований первые места заняли Лиза Королева, Настя Талалуева, Серафим Ласько, Рита Белова, Анна Волнейко и Влад Николаев.

За второе место поборолись Виталий Лецкий, Никита Тимофеев и Лиза Ханукович. Бронзовым призером стал Вадим Федосеев.