Псковские лыжники стали победителями соревнований в Тверской области
Юные лыжники из Псковской области стали призёрами соревнований, посвящённых освобождению Западной Двины и Западнодвинского района от немецко-фашистских захватчиков. Гонки были организованы в Тверской области, сообщается в группе областной федерации лыжных гонок в соцсети «ВКонтакте».
Так, по результатам соревнований первые места заняли Лиза Королева, Настя Талалуева, Серафим Ласько, Рита Белова, Анна Волнейко и Влад Николаев.
За второе место поборолись Виталий Лецкий, Никита Тимофеев и Лиза Ханукович. Бронзовым призером стал Вадим Федосеев.
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