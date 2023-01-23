Аркадий Мурылёв оценил востребованность псковских СМИ у предпринимателей

10:55, 23 января 2023, ПАИ

Псковские СМИ играют заметную роль в распространении актуальной и оперативной информации, связанной с предпринимательской деятельностью. Об этом в комментарии для передачи «Тема» на «Первом Псковском» упомянул уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылёв.

По его словам, многие предприниматели специально обращаются к местным новостным сайтам, чтобы получить информацию об изменениях в законодательстве.

«Псковское агентство информации к тому же регулярно проводит круглые столы, посвящённые экономической повестке региона и страны. Хочу, кроме того, похвалить псковские СМИ за оперативность», - добавил омбудсмен.