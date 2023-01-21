Псковский водитель может лишиться свободы за поддельное медзаключение

11:10, 23 января 2023, ПАИ

58-летний псковский автомобилист может лишиться свободы за поддельное медзаключение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре города Пскова.

По имеющимся данным, у мужчины заканчивался срок действия водительского удостоверения и ему было необходимо пройти повторно медицинскую комиссию. Однако водитель состоял на учете у психиатра. Чтобы скрыть этот факт, он приобрел бланк медзаключения об отсутствии медпротивопоказаний к управлению ТС. Уже находясь в областном ГИБДД, пскович предъявил инспектору фальшивый бланк.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция части 3 статьи 327 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы до одного года.