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Происшествия

Псковский водитель может лишиться свободы за поддельное медзаключение

58-летний псковский автомобилист может лишиться свободы за поддельное медзаключение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре города Пскова. 

По имеющимся данным, у мужчины заканчивался срок действия водительского удостоверения и ему было необходимо пройти повторно медицинскую комиссию. Однако водитель состоял на учете у психиатра. Чтобы скрыть этот факт, он приобрел бланк медзаключения об отсутствии медпротивопоказаний к управлению ТС. Уже находясь в областном ГИБДД, пскович предъявил инспектору фальшивый бланк.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция части 3 статьи 327 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы до одного года. 

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