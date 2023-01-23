Представитель ГК «Титан» рассказала, как СМИ помогают поддерживать контакт с псковичами

11:12, 23 января 2023, ПАИ

Сотрудничество с государственным медиахолдингом в Псковской области - это одно из основных направлений информационной работы группы компаний «Титан», подчеркнула пресс-секретарь предприятия Наталья Воронова в комментарии для программы «Тема» на «Первом Псковском».

«Наше конструктивное взаимодействие позволяет информировать жителей Псковской области о наших проектах», - отметила Наталья Воронова.

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По её словам, участие в мероприятиях медиацентра ПАИ позволяет компаниям обмениваться актуальной информацией с псковскими предпринимателями, а также поддерживать постоянный и непрерывный коммуникативный диалог с жителями региона.