Дооптимизировались: псковские зрители остались недовольны сеансом «Аватара»

11:06, 23 января 2023, ПАИ

Псковичи, купившие билеты на премьеру фильма «Аватар: Путь воды», сообщили о технических проблемах во время показа и о трудностях с возвратом денег за билеты, пишет интернет-газета «Комсомольская правда в Пскове».

Как рассказали псковичи, которые пришли на сеанс, фильм не получилось посмотреть в 3D. Сотрудники кинотеатра в связи с этим предложили людям вернуть деньги, однако возник ряд проблем.

Сначала завис сайт, а потом всплыли сложные юридические нюансы. Как заявили работники кинотеатра, прием заявлений на возврат билета в кассе осуществляется только в случае, если он был куплен на месте. В иных случаях клиенту необходимо обращаться в другие сервисы. Это и стало главным источником проблем, так как просмотр фильма предоставлял не сам кинотеатр, а отдельный интернет-сервис.

Проблемы с сайтом коснулись не только тех, кто хотел вернуть деньги за прерванный показ фильма. Посмотреть афишу, купить билет или даже показать свой QR-код контролеру было просто невозможно. Из-за этого в торговом центре образовалась огромная очередь.

«Еле успел на сеанс, притом что пришел минут за 30 до начала. Один-единственный билетёр проверял билеты. При этом терминалы для электронных билетов не работают. Сайт и приложение вообще «лежат» иногда. Дооптимизировались, называется!» – высказывают своё недовольство псковичи.

О том, что случилось и как вернуть деньги, читайте подробнее на сайте «КП-Псков».