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Происшествия

Жилой дом спасли пожарные в Великолукском районе

Жилой дом спасли от огня пожарные в Великолукском районе 23 января, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. 

Возгорание произошло в 7:23  на улице Верхней в деревне Крупышево. По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение правил безопасности при устройстве и эксплуатации печи. Спасены жилой дом и четыре хозяйственные постройки.

Еще один пожар произошёл в 8:23 в Пскове на улице Герцена, в неэксплуатируемом строении горел мусор. Предварительная причина - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

Вечером 23 января в Опочке произошёл пожар в жилом доме на улице 9 Января. В результате огнем повреждены кровля и потолочное перекрытие на кухне. Предварительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. 

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