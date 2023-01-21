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Происшествия

Под предлогом помощи мошенники выманили у псковичек более 150 тысяч рублей

Мошенники обманом завладели деньгами жительниц Пскова и Великих Лук. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

По версии следствия, 19 и 20 января псковичке и великолучанке позвонили злоумышленники, которые представились сотрудниками службы безопасности банка и заявили, что на этих женщин кто-то собирается незаконно оформить кредит. Под предлогом предотвращения этих действий они завладели деньгами собеседниц на общую сумму более 150 тысяч рублей. Позже потерпевшие обратились за помощью в полицию.

Возбуждены уголовные дела. Выясняются все обстоятельства произошедшего в рамках проводимого расследования, заключили в ведомстве.

 

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