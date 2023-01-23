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Общество

В Пскове пройдёт бесплатный приём по лечению бесплодия

Бесплатный приём специалиста по лечению бесплодия состоится в женской консультации Псковского клинического перинатального центра (Псков, ул. Кузбасской Дивизии, д. 22а) 31 января с 11:30 до 18:30. Его будет вести врач-репродуктолог высшей категории со стажем работы более 20 лет из клиники «Мать и дитя Санкт-Петербург» Юлия Цыцарева. Длительность приёма - 30 минут. Об этом сообщается в группе центра в соцсети «ВКонтакте».

Приём включает в себя анализ медицинской документации; сбор анамнеза; консультацию; осмотр на гинекологическом кресле (при необходимости); УЗИ органов малого таза (при необходимости); рекомендации по подготовке пакета документов на программу ЭКО; обсуждение вариантов лечения и дообследования; ответы на вопросы.

Приём проходит в рамках отбора пациентов в коммерческие программы ЭКО и программы ЭКО по ОМС в клинике «Мать и дитя».

По возможности необходимо иметь с собой выписку из женской консультации, данные о проходимости маточных труб, анализ крови на АМГ, ФСГ, ЛГ, ТТГ, пролактин, выписки о предыдущих протоколах ЭКО и гинекологических операциях, спермограмму мужа.

Запись и подробности по телефону регистратуры женской консультации 8 (8112) 56-92-73, 56-92-59.

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