Нетрезвого водителя-рецидивиста задержали в Плюсском районе

13:01, 23 января 2023, ПАИ

Нетрезвого водителя-рецидивиста задержали полицейские в деревне Андромер Плюсского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным полиции, 22 января около 13:00 у дома на улице Приозерной сотрудники ДПС остановили для проверки автомашину «Шевроле». Выяснилось, что автомобилем управлял местный житель 1989 года рождения, который находился в нетрезвом состоянии.

Ранее мужчина уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Все обстоятельства произошедшего выясняются, добавили в ведомстве.