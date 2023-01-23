Александр Серавин: ДЭГ повысит легитимность губернаторских выборов

13:17, 23 января 2023, ПАИ

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ), которое в этом году будет применяться на выборах губернатора в Псковской области, повысит их легитимность. Об этом в эфире программы «Главное» на радио «7 НЕБО» заявил заместитель губернатора региона Александр Серавин.

«Все больше избирателей будут выбирать возможность проголосовать через интернет, - отметил вице-губернатор. - В прошлом году ДЭГ применялось на выборах в Пскове, и мы увидели, что 90% из тех, кто зарегистрировался, приняли участие в выборах таким способом. Это быстро и удобно. У наших соседей, у эстонцев, на парламентских выборах через интернет голосует практически 50% населения».

Александр Серавин отметил, что интернет позволит проголосовать тем, кто будет находиться в командировке за пределами региона, на даче или на рыбалке, которую не хочется прерывать.

«К тому же благодаря ДЭГ в избирательный процесс будет включено экономически активное население - например мужчины средних лет, которые чаще всего не бывают на участках. Это также позволит отменить «избирательное рабство», то есть привязку к тому или иному физическому избирательному участку. Могу сказать, что молодёжь ДЭГ не привлекает, а вот пенсионеры на удивление голосовали таким способом активно», - рассказал Александр Серавин.

Он также добавил, что ДЭГ исключает вмешательство в избирательный процесс извне.