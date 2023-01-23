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Общество

Чем чаще всего болеют дети, рассказала псковский врач

Какие болезни чаще всего встречаются у псковских детей, рассказала главный врач Детской областной клинической больницы Анна Митюшкина на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 23 января.

«Наши дети Псковской области ничем не отличаются от детей России. Это и соматический профиль, и язвенные болезни, и гастриты. Сейчас очень растёт сахарный диабет у детей. Достаточно часто встречаются случаи, когда ребенок попадает в больницу с сахарным диабетом впервые и сразу в условия реанимации», - отметила Анна Митюшкина.

Также, по её словам, дети поступают в больницу с травмами после дорожно-транспортных происшествий. «Статистика всё меньше с каждым годом, но такие случаи есть», - заметила гость медиацентра.

На территории Детской областной клинической больницы также работает офтальмологическое отделение. «Все дети сейчас с гаджетами, заболевания глаз встречаются достаточно часто», - продолжила Анна Митюшкина.

Также она обратила внимание, что с окончанием каникул количество детей с травмами снизилось.

«Отделение патологии речи тоже востребовано. С детками занимаются и психоневрологи, и логопеды. Родители очень довольны, что такое отделение у нас есть», - добавила Анна Митюшкина.

«В соматическом отделении лечат и такие заболевания, как болезнь Крона, муковисцидоз. Такие редкие заболевания в единичных случаях тоже встречаются», - подытожила гость медиацентра.

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