Житель Куньинского района отправится в колонию из-за нарушения предписаний суда

14:21, 23 января 2023, ПАИ

Из-за нарушения предписаний суда житель Куньинского района вместо условного срока получил реальный. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре муниципалитета.

Мужчина был осуждён на 2,5 года условно с предписанием не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа и раз в месяц являться на регистрацию. Но за это время он неоднократно привлекался к административной ответственности, а также не явился на регистрацию в УИИ без уважительных причин.

За указанные нарушения начальник Великолукского МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Псковской области обратился в суд с представлением об отмене условного осуждения и исполнения наказания, назначенного приговором суда.

В результате суд решил заменить условное наказание, и ближайшие 2,5 года житель района проведет в колонии общего режима.