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Общество

Электронная очередь на санаторно-курортное лечение заработала в Псковской области

На официальном сайте отделения Социального фонда России по Псковской области заработала электронная очередь для граждан, имеющих право на санаторно-курортное лечение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе медучреждения.

В разделе официального сайта «Информация для жителей региона» гражданам следует выбрать подраздел «Очередь на санаторно-курортное лечение». В открывшееся пустое поле ввести номер вашего страхового свидетельства (СНИЛС) в формате 11 цифр без пробелов и дефисов и нажать кнопку «Найти». Открывшийся результат – порядковый номер в очереди.

На сегодняшний день в очереди на получение льготой путевки в региональном отделении СФР состоит 2 693 человека. В прошлом году правом на санаторно-курортное лечение воспользовались 926 граждан, из них – 749  инвалиды, 177 – сопровождающие их лица. На эти цели из федерального бюджета было израсходовано около 23,5 миллиона рублей.

На сегодняшний день отделением СФР по Псковской области заключены государственные контракты на сумму более 12 миллионов рублей с санаторно-курортными учреждениями Псковской области: ЧЛПУ «Санаторий «Хилово», ЧЛПУ «Санаторий «Череха»; Московской области: ЧЛПУ «Санаторий «Сосны» ВОС; Республики Крым: ООО «Санаторий «Парк-отель «Марат»; Краснодарского края: АО «Санаторий «Анапа». Все здравницы полностью удовлетворяют требованиям доступности для граждан с ограниченными возможностями и профилям их заболеваний.

Кроме того, предполагается заключить государственные контракты для приобретения еще 245 путевок на санаторно-курортное лечение для льготной категории граждан Псковской области в местных здравницах и в санаториях Краснодарского края, Ставропольского края и Республики Крым. 

Сейчас из федерального бюджета на санаторно-курортное лечение граждан льготной категории Псковской области на 2023 год выделено более 20 миллионов рублей.

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