Псковские ветераны шахмат завоевали первые в этом году медали

14:52, 23 января 2023, ПАИ

Ветераны шахмат из Псковской области завоевали первые медали в 2023 году на соревнованиях, которые проходили в Санкт-Петербурге. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

Так, в соревнованиях по быстрым шахматам бронзовую медаль заслужил великолучанин Валерий Жихарев.

В дисциплине с классическим контролем времени серебряной медали удостоен пскович Владимир Полевой.