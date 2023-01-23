Псковские ветераны шахмат завоевали первые в этом году медали
Ветераны шахмат из Псковской области завоевали первые медали в 2023 году на соревнованиях, которые проходили в Санкт-Петербурге. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации шахмат Псковской области.
Так, в соревнованиях по быстрым шахматам бронзовую медаль заслужил великолучанин Валерий Жихарев.
В дисциплине с классическим контролем времени серебряной медали удостоен пскович Владимир Полевой.
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