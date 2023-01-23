Материалы о геноциде советского народа включат в курс истории для вузов

15:06, 23 января 2023, ПАИ

Материалы о геноциде советского народа во времена Великой Отечественной войны войдут в обновленный курс истории для студентов неисторических специальностей в вузах, сообщил замглавы Минобрнауки РФ Константин Могилевский.

«Конечно, вы знаете, что с 1 сентября в университетах России будет читаться обновленный, увеличенный курс отечественной истории для всех студентов неисторических специальностей, и в этот курс обязательно пойдут сведения, материалы, посвященные трагедии геноцида советского народа», - приводит слова Могилевского РИА Новости.

Ранее Константин Могилевский сообщал, что обновленный и расширенный курс по истории России для студентов неисторических специальностей начнется в вузах с 1 сентября 2023 года, в него включат материалы о Нюрнбергском, Токийском, Хабаровском процессах.

Минобрнауки России увеличило число часов для изучения истории в вузах на непрофильных факультетах. На изучение истории должно отводиться не менее 144 обязательных академических часов, 80% которых - контактная работа с обучающимися.

Президент России Владимир Путин ранее поручал Минобрнауки России включить материалы о геноциде советского народа во времена Великой Отечественной войны в образовательные программы российских вузов.