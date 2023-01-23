Псковских водителей призвали не превышать скорость во время снегопада

15:27, 23 января 2023, ПАИ

О правилах дорожного движения во время сильного тумана или снегопада напомнили водителям Псковской области в Госавтоинспекции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

«Важно в обязательном порядке в любое время дня и ночи передвигаться на машине с включенными внешними световыми приборами, в непогоду обязательно использовать противотуманные фары, а в условиях сильного тумана либо снегопада максимально снижать скорость и двигаться при включенных огнях аварийной сигнализации», — отметили в региональной Госавтоинспекции.

Также жителям напомнили, что в зимний период следует быть крайне аккуратными при управлении автомобилем и избегать резких маневров и перестроений, соблюдать интервал и дистанцию между транспортными средствами и не превышать скорость.