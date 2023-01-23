«Культурные выходные» пройдут в Куньинском районе

15:09, 23 января 2023, ПАИ

«Культурные выходные» пройдут в Куньинском районе с 27 по 29 января. Организаторы запланировали проведение ряда мероприятий — выставок, концертов и мастер-классов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Так, с 27 по 29 января состоятся выставки работ регионального отделения Союза художников России и мастеров Псковского областного центра народного творчества. Также будет представлена экспозиция «По Ледовитому морю: вчера и сегодня».

С концертами в районе выступят губернаторский симфонический оркестр, ансамбль русской музыки «Псков», артисты Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова. Спектакль «Чудеса в решете» покажет Псковский областной театр кукол.

Также запланированы мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, живописи и фотографии. Интерактивную программу «Оружие Победы» с выставкой проведет Военно-исторический музей-заповедник Псковской области.

Мероприятия «Культурных выходных» пройдут в районном культурном центре, Центральной районной библиотеке, Детской школе искусств им. М. П. Мусоргского.

Отметим, что проект «Культурные выходные» реализуется с декабря 2021 года комитетом по культуре Псковской области. За это время жители районов области смогли посетить десятки различных тематических мероприятий.