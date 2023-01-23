В Пскове проведут новую экскурсию по музею-квартире Ленина

15:56, 23 января 2023, ПАИ

О причинах приезда Ленина в Псков и его деятельности в городе, а также о его чувствах, кторые испытывал будущий вождь революции расскажут во время новой экскурсии по музею-квартире Ленина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

В учреждении напомнили, что ранее с успехом прошла тематическая авторская экскурсия «От Ленина до Ленина по улице Ленина»: «Она нашла хороший отклик у посетителей, а музей-квартира В. И. Ленина, как ключевая точка маршрута, вызвала у гостей неподдельный интерес».

Во время новой субботней экскурсии музей обещает гостям окунуться в таинственную и неоднозначную атмосферу эпохи, познакомиться с обстановкой богатой квартиры доходного дома губернского Пскова рубежа XIX-XX веков, узнать, какие родственные связи имели хозяин квартиры Лурьи и будущий советский писатель Вениамин Каверин.

Мероприятие начнется 28 января в 15:00.