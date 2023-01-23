Псковичей приглашают в тур по новостройкам с посещением квартир

15:40, 23 января 2023, ПАИ

У псковичей есть возможность попасть в тур по новостройкам. Его участники смогут не только познакомиться с самыми актуальными предложениями на рынке псковской недвижимости, но и зайти внутрь и лично посмотреть уже готовые квартиры и их планировку.

В ближайшем туре участники посетят четыре жилых комплекса: Smart-квартал (улица Инженерная и улица Юности), ЖК «Перспектива» (улица Завеличенская), ЖК «Заречье PARK» (улица А. Алехина), ЖК «Сиреневый парк» (улица Гдовская).

Участники тура посетят уже готовые квартиры на улицах Завеличенской, д. 19 и д. 20, Алёхина, д. 3, Гдовской, д. 24, Инженерной, д. 132 и Юности, д. 20.

Также в туре можно будет узнать, что на данный момент в городе более 50 вариантов планировок на любой бюджет в строящихся и уже готовых домах. Если не откладывать покупку квартиры, то можно успеть приобрести квартиру по очень выгодной цене.

В рамках тура псковичи смогут не только побывать на строительных площадках, посмотреть готовые квартиры, пообщаться с представителями застройщика, своими глазами увидеть планировки квартир, но и узнать подробности новой программы «Меняем старое на новое». Покупка квартиры в трейд-ин* является выгодной услугой, поскольку она представляет собой обмен старого жилья на новое с доплатой. Система покупки позволяет собственникам облегчить процедуру продажи. Это удобная и современная форма для улучшения жилищных условий.

Для участия необходимо записаться по телефону 8 (8112) 702-242. Отъезд состоится в субботу, 28 января. Участие в туре бесплатное. Количество мест ограничено.

*Трейд-ин – это система покупки, при которой покупатель отдаёт продавцу старый товар в зачет стоимости нового.