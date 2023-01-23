Ветераны боевых действий встретятся с псковскими школьниками

16:47, 23 января 2023, ПАИ

Первая встреча в рамках цикла «День военных профессий», посвященная инженерным войскам, пройдет в Псковской областной универсальной библиотеке имени Курбатова 24 января в 15:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Участниками встречи станут саперы – ветераны боевых действий, члены молодежного движения «Юнармия» и школьники. Речь пойдет о псковичах, воевавших в составе инженерных войск, – Героях Советского Союза и полных кавалерах ордена Славы, участниках Великой Отечественной войны.

День инженерных войск установлен указом президента Российской Федерации № 1370 от 18 сентября 1996 года, так был отмечен их вклад в развитие оборонного потенциала страны.