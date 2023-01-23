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Происшествия

Вывоз тульского самовара пресекли псковские таможенники

Самовар попытался незаконно перевезти через российско-латвийскую границу гражданин Украины. Псковские таможенники и сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области предотвратили вывоз культурной ценности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Фото здесь и далее: Северо-Западное таможенное управление

Гражданин Украины выезжал в Латвию через пункт пропуска «Бурачки». При контроле багажа он заявил сотрудникам таможни, что не имеет при себе товаров, подлежащих декларированию. Однако в салоне микроавтобуса был обнаружен упакованный в полиэтиленовую пленку самовар. Его отправили на исследование, и экспертиза установила, что латунный самовар является культурной ценностью, как предмет бытового назначения, созданный более 100 лет назад.

«Эксперты подтвердили наши предположения о ценности старинного самовара, изготовленного в начале XX века. Состояние самовара хорошее, он может и сейчас использоваться по своему прямому назначению. На самоваре имеется клеймо с надписью «Фабрика наследники В. А. Малаховцева ВЪ ТУЛЕ», а на вензеле - надпись «утверждено правительством 1899 г.». Четыре оттиска медалей хорошо просматриваются на тулове самовара. Рыночная стоимость самовара, по мнению экспертов, превышает 50 тысяч рублей», - рассказал начальник таможенного поста многостороннего автомобильного пункта пропуска «Бурачки» Денис Партоменко.

В отношении иностранного гражданина возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров, подлежащих декларированию). Вывоз самовара из России запрещен.

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